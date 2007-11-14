Евросоюз поставил Украине категорическое условие

Европейская комиссия еще до подписания соглашения об облегчении визового режима с Украиной проинформировала украинскую сторону о том, что данное соглашение сможет вступить в силу только после отмены Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии, как стран, которые являются членами Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме Генерального Секретариата Совета ЕС Комитету постоянных представителей от 8 июня этого года, текст которого имеет УНИАН.

В письме отмечается, что Европейская комиссия проинформирует украинскую сторону о декларации Европейского Содружества относительно освобождения Украиной Румынии и Болгарии от необходимости получения виз.

“Принимая во внимание важность равного отношения ко всем гражданам ЕС со стороны третьих стран в вопросе выдачи виз, Европейское Содружество декларирует свое намерение ожидать одобрения украинскими властями одностороннего решения относительно обеспечения к гражданам Болгарии и Румынии такого же отношения, как и к другим гражданам ЕС касательно виз перед ратификацией Соглашения между Европейским Содружеством и Украиной об упрощении оформления краткосрочных виз”, - отмечается в Декларации.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются на его ратифицирование до конца года.

20 сентября комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в интервью газете “Дело” заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной въездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.

В тот же день МИД Украины заявил, что рассмотрение вопроса о внедрении безвизового режима Румынии и Болгарии не связано со вступлением в силу соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС, а Представитель Украины при ЕС Роман ШПЕК выразил возмущение комментариями комиссара ЕС, отметив, что ему “очень неприятно, что такой уважаемый европейский институт прибегает к языку ультиматумов, шантажа при решении важных вопросов”.

30 октября руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА сообщил о том, что вопрос о возможности отмены визового режима для граждан Румынии и Болгарии сейчас проходит межведомственное согласование, отметив, что данный вопрос относится к сфере двусторонних отношений и никак не связан с соглашением между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

13 ноября Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об облегчении визового режима и реадмиссию между Украиной и ЕС. Окончательно ратифицировать настоящий документ должен Совет министров ЕС.