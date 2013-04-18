В Черкассах задержали шестерых наркодилеров

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД в Черкасской области, участники группы разработали схему снабжения и распространения на территории Черкасской области синтетических наркотиков.

Канал снабжения был налажен из одной из стран Западной Европы. Как рассказал начальник УБОП УМВД в Черкасской области Владислав Пустовар, в течение определенного периода работники УБОП документировали деятельность злоумышленников и при передаче очередной партии наркотиков, общей стоимостью по ценам черного рынка почти 10 тыс. долларов, наркодилеров задержали с поличным.

Как выяснилось, некоторые из них ранее уже имели проблемы с законом за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

В настоящее время участники преступной группы задержаны. Открыто уголовное производство, проводится следствие.