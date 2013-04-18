В Кабмине придумали как отметить годовщину Конституции

Соответствующее распоряжение было принято 17 апреля на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины

Предусматривается, что в день 17-й годовщины Конституции Украины 28 июня в городах Киев и Севастополь, областных и районных центрах, других населенных пунктах будут проведены торжественные мероприятия при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, международных, общественных организаций, политических партий, деятелей науки и культуры.

Состоится возложение цветов к памятным знакам и памятникам выдающимся деятелям создания украинского государства.

Кроме того, при участии Конституционной ассамблеи в Киеве будет проведена научно-практическая конференция на тему истории отечественного конституционного права и направлений усовершенствования Основного Закона Украины. В регионах состоятся тематические научные конференции и круглые столы по этой тематике.

Заграничные дипломатические учреждения Украины по случаю 17-й годовщины Конституции Украины проведут соответствующие мероприятия с привлечением к участию в них представителей украинской общественности за рубежом.

Запланированы выставки фотоматериалов и архивных документов, иллюстрирующих процесс принятия Конституции Украины, становления и развитие украинского конституционализма, историю национального законотворчества. Такие мероприятия будут проведены при содействии Укргосархива.

Состоятся информационно-просветительские мероприятия (лекции, круглые столы, демонстрации фильмов и пр.) в заведениях культуры, воинских частях, заведениях для детей и молодежи, направленные на разъяснение значения норм Конституции Украины в становлении демократического государства, на формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважения к Основному Закону Украины.

Вечером 28 июня пройдут праздничные фейерверки в городах Киев, Севастополь и других городах-героях, а также в городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил, проинформировали в Минюсте.