Назначен глава правления Госзембанка - источник

Как стало известно из источников в Наблюдательном совете, главой правления ПАО «Госзембанк» стала Светлана Скосырская , которая до последнего времени работала на должности Главы правления АКБ «Киев». Всего в правление банка вошло восемь человек, в том числе главный бухгалтер.

Источник подчеркнул, что перед Госзембанком поставлена сложная задача: запустить в работу уникальную госструктуру, которая станет основой для возрождения села, введет в действие рыночные механизмы привлечения финансовых ресурсов в АПК и наладит эффективное управление государственными землями сельхозназначения.

Также стало известно, что Госзембанк объединит в себе функции управления землями государственной собственности и финансовой поддержки мелкого и среднего аграрного бизнеса.

В ближайшее время планируется начать разработку и принятие нормативной базы, а также работу по налаживанию совместной деятельности субъектов рынка.

Биография Светланы Скосырской:

Родилась в 1964 году. Образование: Запорожский индустриальный институт (специальность – рациональное использование природных ресурсов и обезвреживание промышленных стоков, 1988 год), Открытый Университет Великобритании (Лондон, диплом МВА, 2010 год), Международный институт менеджемента ЛИНК (Москва, диплом МВА, 2011 год).

Опыт работы в банковской сфере – 13 лет, последние два года – глава правления АКБ «Киев». Заместитель председателя совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).