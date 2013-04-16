В шести областях Украины - проблемы с транспортным сообщением (список дорог)

Из-за весеннего половодья и повышения грунтовых вод нарушено транспортное сообщение к 10 населенным пунктам в Волынской, Киевской, Ривненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к мероприятиям по обеспечению транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения от ГСЧС привлекались 244 человека и 41 ед. техники.

Так, в Любашевском районе Волынской области на автомобильной дороге местного значения Доманово - Шлуша вследствие поднятия уровня воды в р. Припять произошел перелив воды в двух местах через проезжую часть протяжностью 80 и 260 м. Высота уровня воды достигает 2-3 см. Движение транспорта ограничено. Объезд осуществляется по местным сетям дорог.

В Макаровском районе Киевской области на автодороге местного значения Юровка – Черногородка зафиксирован размыв дамбы в непосредственной близости от моста через р. Лупа. Состоялся подмыв опоры моста, которая просела на 50 – 60 см. Движение транспорта по мосту приостановлено. Объезд населенных пунктов и подъезд к ним обеспечены. В настоящее время ведутся работы по восстановлению моста.

В Костопольском (подъезды к с. Дюксин, Збуж, р. Горынь), Дубровицком (подъезды к с. Будымля, р. Льва), Острожском (подъезды к с. Черняхов р. Горынь), Сарненском (подъезды к с. Тынне, р. Случ) районах Ривненской области на дорогах местного значения есть места перелива воды высотой 20-35 см. Движение легковых транспортных средств ограничено, организован объезд.

В нескольких районах Сумской области вследствие повышения уровней воды в реках произошел перелив воды через проезжую часть. Такая ситуация в Сумском районе на автодороге Храповщина-Могрица вследствие поднятия уровня воды в р. Псел возле с. Могрица (высота перелива 16 см), Роменском районе вследствие поднятия уровня воды в р. Сула возле с. Пустовойтовка (висота- 5 см), Лебединском районе вследствие поднятия уровня воды в р. Псел между селами Бобровое и Поселок (высота перелива 28 см). Движение автотранспорта на этих участках ограничено. Объезд к населенным пунктам организован.

В Репкинском районе Черниговской области возле с.Незаможное в связи с насыщением земляного полотна талыми водами произошел перелив воды высотой 1 см через проезжую часть на участке длиной 20 м. Движение автотранспорта ограничено. Объезд к населенным пунктам организован.

Возле с. Атаки Хотинского района Черновицкой области на проезжей части моста через реку Днестр автомобильной дороги государственного значения Житомир-Черновцы произошел провал в железобетонной плите между опорами. Движение по мосту закрыто. Организован объезд по маршруту через Новоднестровск (Черновицкая обл.) – Мурованые-Куриловцы (Винницкая обл.) – Дунаевцы (Хмельницкая обл.).

По информации Укравтодора, проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен.