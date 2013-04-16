90% глав предприятий считают деловой климат неблагоприятным (опрос)

При этом основными проблемами ведения бизнеса они называют низкий спрос на продукцию и недостаток ликвидности.

Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют данные агрегированного индекса перспектив развития промышленности, основанного на опросе мнения более 450 представителей деловых кругов разных регионов Украины и представленного в понедельник, 15 апреля, в Киеве.

Как пояснила руководитель проекта, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив, агрегированный индекс – самый простой индекс, основанный на мнении деловых кругов. «Он аккумулирует предпринимательские оценки производственных планов, оценки портфеля заказов и оценки запасов нереализованной продукции», - отметила О.Кузякив.

По ее словам, 12,4% опрошенных предпринимателей ожидают улучшения делового климата, а 15,1% - ждут его ухудшения.

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При этом, наряду с низким спросом и недостатком ликвидности, в пятерку проблем ведения бизнеса предприниматели также внесли громоздкое налогообложение, неблагоприятный регуляторный климат и высокие ставки по банковским кредитам. «В этой связи только один из 10 респондентов назвал деловой климат в Украине благоприятным», - отметила О.Кузякив.

По ее мнению, полученные данные свидетельствуют о том, что вследствие плохой рыночной конъюнктуры промышленный сектор ожидает продолжения стагнации в Украине, что в свою очередь будет оказывать только негативное влияние на развитие бизнес-климата.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%. Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

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Вместе с тем, по мнению экспертов Института экономических исследований, ключевым фактором роста ВВП в 2013 году - до 1,3% - станет успех в переговорах с Международным валютным фондом. В противном случае, падение ВВП составит не менее 3%.

Напомним также, что эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года. А МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 г.