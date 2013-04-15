МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины

Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года, сообщается в Обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), подготовленном экспертами МВФ.

«При условии неизменности политики страны ВВП по итогам 2013 года останется на уровне нулевой отметки, зафиксированной в 2012 году», - говорится в обзоре.

При этом рост ВВП в 2014 году, по прогнозам МВФ, может составить 2,8%. Показатель инфляции (декабрь к декабрю) по итогам 2013 года может составить порядка 0,5%, при этом показатель инфляции по итогам 2014 года прогнозируется на уровне 4,7%. Показатель безработицы по итогам 2013 года может составить 8,2%, в 2014 году – 7,9%.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%.

По теме: Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 1,2%

Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

В прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций рост ВВП в 2013 году может составить 1,3-1,4% при условии успеха в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделения кредитов в рамках программы «стенд-бай». В случае провала переговоров динамика ВВП может быть отрицательной – до -3%.