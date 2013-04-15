Органик – качество нашей жизни

Так, в Украине в 2012 году количество товаров органического происхождения выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2010-м. Об этом свидетельствуют данные Федерации национального органического движения.



Органические товары считаются «Высшей лигой» качества продуктов и напитков. Они полностью натуральные, не содержат химии, ГМО, консервантов. Органическое производство в разы сложнее, и требования к нему очень высоки. Переход к нему могут себе позволить лишь некоторые предприятия, которые готовы инвестировать в новейшие технологии и качество.

Европейский значок «органик» появится и на каждой бутылке ТМ «Хортиця». Она стала первым украинским алкогольным брендом, органичность котрого подтвердили ведущие европейские эксперты. Эрен Баяр, региональный менеджер Control Union Certifications (Нидерланды): «Хотел бы засвидетельствовать, что в Украине активно развивается органическое движение. И первопроходец – ЛВЗ «Хортиця». Аудиторы проверили производство на всех его стадиях и подтвердили, что оно соответствует европейским стандартам органического производства. «Хортиця» - по праву может называться первой органической водкой в стране». Чаще всего, органические продукты качественнее и дороже своих аналогов. Однако, «Хортиця»о сталась доступной в цене, хотя усовершенствовала технологии производства, стала органичной, тем самым превзойдя другие водки по качеству.

Эксперты уверены: получение соответствующего сертификата - своего рода подтверждение качества Европейским Союзом и Соединенными Штатами.