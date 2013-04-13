На Киевщине размыло дамбу: просел мост, перекрыта дорога
В Макаровском районе Киевской области на автомобильной дороге местного значения Юровка – Черногородка зафиксировано размыв дамбы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, размыв произошел в непосредственной близости от моста через реку Лупа.
«Состоялся подмыв опоры моста, которая просела на 50-60 см. Движение транспорта по мосту прекращено. Объезд населенных пунктов и подъезд к ним обеспечен», – говорится в сообщении.
Ведутся работы по восстановлению моста.
Также в Киевской области продолжается откачка талых и грунтовых вод для предотвращения подтопления жилых домов граждан.
На протяжении последних суток подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области совершено 19 выездов на откачку вод.
Согласно сообщению, в Васильковском, Броварском, Макаровском районах спасатели откачивают воду из подвалов частных жилых домов, также в круглосуточном режиме техника работает в Вышгородском, Киево-Святошинском, Бородянском районах и в Ирпенской зоне.
«К ликвидации подтоплений привлечено 57 спасателей, 11 единиц техники, 16 мотопомп, также 12 единиц техники коммунальных служб», – сказано в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что в общем за сутки откачано почти 17 905 куб. м воды.