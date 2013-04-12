Во Львове ветеранам УПА будут доплачивать по тысяче гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сессия городского совета на своем заседании приняла постановление «О статусе и социальной защите ветеранов Украинской повстанческой армии», целью которого является повышение уровня социальной защиты ветеранов УПА.

Как отмечается в сообщении, этим постановлением утверждена Программа социальной защиты ветеранов Украинской повстанческой армии, образована комиссия по вопросам установления статуса ветеранов УПА, что дает право на льготы (пособия, компенсации) за счет городского бюджета Львова и утвержден ее состав. Вместе с тем утверждено Положение о ежемесячной доплате к пенсии ветеранам Украинской повстанческой армии, которым вводится инициатива городского головы Львова об увеличении доплаты к пенсиям ветеранам УПА с 500 грн до 1 тыс. грн в месяц с 1 апреля 2013 года, поддержанная Львовским горсоветом 19 марта.

По информации управления социальной защиты городского совета, на сегодняшний день во Львове ежемесячные доплаты к пенсиям получают 16 инвалидов войны УПА и 396 участников боевых действий УПА. Также действуют муниципальные субсидии.