Сразу 52 журналиста ушли из газеты Ахметова

Об этом LB.ua сообщил один из бывших сотрудников газеты.

"Остались только раздел "Спорт", рекламный отдел, сайт и Олесь Бузина", - сказал собеседник издания.

Журналисты перешли в новый проект бывшего главреда "Сегодня" Игоря Гужвы - газету "Вести". Это издание должно появиться уже в апреле.

Как известно, наблюдательный совет издательского холдинга "Сегодня Мультимедиа" 17 января 2012 года по результатам служебной проверки объявил, что Гужва уволен с поста главного редактора газеты "Сегодня" в связи с его несогласием с подходами набсовета к дальнейшему развитию компании. Сам Гужва заявил, что реальная причина его увольнения – сопротивление попыткам ввести цензуру в издании. Он обещал, что создаст новый медиапроект и заберет к себе весь коллектив "Сегодня".

В марте 2012 года Игорь Гужва был назначен шеф-редактором газеты "Московские новости".

В профессиональной среде газету "Вести" связывают с Виктором Медведчуком, бывшим главой администрации президента Украины Леонида Кучмы, кумом российского президента Владимира Путина. Однако Гужва отрицает, что газета "Вести" связана с Медведчуком, - отмечает Левый берег.