Сразу 52 журналиста ушли из газеты Ахметова
52 журналиста покинули газету "Сегодня", принадлежащую самому богатому украинцу Ринату Ахметову.
Об этом LB.ua сообщил один из бывших сотрудников газеты.
"Остались только раздел "Спорт", рекламный отдел, сайт и Олесь Бузина", - сказал собеседник издания.
Журналисты перешли в новый проект бывшего главреда "Сегодня" Игоря Гужвы - газету "Вести". Это издание должно появиться уже в апреле.
Как известно, наблюдательный совет издательского холдинга "Сегодня Мультимедиа" 17 января 2012 года по результатам служебной проверки объявил, что Гужва уволен с поста главного редактора газеты "Сегодня" в связи с его несогласием с подходами набсовета к дальнейшему развитию компании. Сам Гужва заявил, что реальная причина его увольнения – сопротивление попыткам ввести цензуру в издании. Он обещал, что создаст новый медиапроект и заберет к себе весь коллектив "Сегодня".
В марте 2012 года Игорь Гужва был назначен шеф-редактором газеты "Московские новости".
В профессиональной среде газету "Вести" связывают с Виктором Медведчуком, бывшим главой администрации президента Украины Леонида Кучмы, кумом российского президента Владимира Путина. Однако Гужва отрицает, что газета "Вести" связана с Медведчуком, - отмечает Левый берег.