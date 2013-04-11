Соглашение о торговле с Турцией поможет Украине получить сжиженный газ - эксперты

«Это будет действительно историческое соглашение. Движение в этом направлении очень перспективно и для Турции, и для Украины. Я бы, в первую очередь, это рассматривал в контексте синергии стран в направлении евроинтеграции. Следует помнить, что на этом пути Турция находится дальше нас, они уже гармонизировали свое законодательство с европейским, их бизнесмены спокойно работают на европейском рынке. В связи с этим Турция может поделиться своим опытом на пути в Европу», - сказал он.

Кроме этого, он убежден, что после подписания соглашения о ЗСТ страны на порядок увеличат свой товарооборот.

«Это очень выгодно, так как у нас положительное сальдо торговли с Турцией. Тем более, в прошлом году объемы товарооборота увеличились на полмиллиарда. Учитывая то, что объем товарооборота между странами сейчас впечатляющий, так что можно ожидать только его увеличения после ЗСТ. В условиях кризиса это хороший знак», - считает эксперт.

По мнению Семиволоса, есть перспективы увеличения товарооборота в машиностроении, сельском хозяйстве и др. сферах. Также директор Центра ближневосточных исследований прогнозирует, что страны усилят сотрудничество в энергетике. В частности, он считает, что после подписания соглашения стороны могут активизировать переговорный процесс в отношении пропуска украинских танкеров со сжиженным газом через пролив Босфор, которые турецкая сторона обвиняет в загрязнении окружающей среды. Семиволос не исключает, что турки могут в этом вопросе пойти на некоторые уступки.

Напомним, что ранее министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов сообщил, что в 2013 году готовится к подписанию соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.