В Ощадбанке рассказали, где можно получить доход по валютным гособлигациям

Выплата может быть осуществлена в любой валюте – долларах или гривне, а также в наличной или безналичной форме. Кроме того, «Ощадбанк» по поручению клиента может перечислить его доход на счет, открытый в любом другом банковском учреждении. Об этом в эфире Первого национального завил Александр Нестеренко, заместитель директора департамента розничного бизнеса ««Ощадбанка».

«Выплата (купонного дохода) может быть проведена по желанию клиента или в наличной форме, в наличной валюте, или в безналичной форме путем зачисления соответствующей суммы на счет клиента. По поручению клиента мы можем перевести эти средства на его собственный счет в другом банке», — рассказал Нестеренко.

Напомним, с сегодняшнего дня Министерство финансов начинает выплату дохода по первому купону по валютным казначейским обязательствам серии А. Размер выплаты составляет $ 23 на каждую ценную бумагу. Получить доход по своим ценным бумагам их держатели могут в любом из отделений ««Ощадбанка», которые осуществляют операции с этими ценными бумагами.

Напомним, по состоянию на начало марта текущего года казначейские обязательства серии Б были размещены на сумму $ 6 млн. Приобрести данные ценные бумаги можно через уполномоченные отделения государственного ««Ощадбанка» по всей территории Украины.