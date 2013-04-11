Полицейские убили человека, который вызвал пожарных и взял их в заложники

С захватившим пожарных в течение нескольких часов велись переговоры, однако они не увенчались успехом, заявили представители полиции округа Гвиннетт (Gwinnett County), в котором расположен Сувани.

После провала переговоров было принято решение взять дом штурмом. Полицейские устроили взрыв, чтобы отвлечь удерживавшего заложников, и ворвались в дом. Находившийся в доме открыл огонь по полицейским, ранив одного из них в руку, после чего был застрелен.

Четверо пожарных, попавших в заложники, в результате устроенного полицией взрыва получили ссадины и гематомы, однако их здоровью ничто не угрожает. Жизнь раненного при штурме полицейского также находится вне опасности.

Житель Сувани днем в среду, 10 апреля, позвонил в экстренную службу и вызвал наряд. Когда в его дом после поступившего звонка прибыли пятеро пожарных, он взял их в заложники.

Имя захватившего заложников и мотивы его поступка пока не разглашается. Представители полиции лишь сообщили, что удерживавший пожарных требовал, чтобы его дом вновь подключили к электросетям. По имеющимся в открытом доступе данным, сообщает Лента.ру, дом, где произошел захват заложников, был отчужден в пользу банка-кредитора в ноябре 2012 года.