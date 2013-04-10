Табачник: я мечтал о 50 тысячах иностранцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Он отметил, что это только плата за учебу, но еще есть плата за проживание, развлечения и питание, поэтому это является «мощным элементом ВВП».

По словам Д.Табачника, в Украине учатся свыше 60 тысяч иностранных студентов.

“Когда я начинал работать в Министерстве образования, то мечтал, чтобы в Украине учились 50 тысяч иностранцев. Сегодня мы практически превысили цифру 61 тысяча иностранных студентов”, - отметил министр.

Как сказал Д.Табачник, большое количество иностранных студентов-контрактников - это представители постсоветских стран. Также активно растет число абитуриентов из стран Латинской Америки и Азиатского региона.

Кроме того, по словам министра, более 4 тысяч контрактников приехали в Украину из европейских стран.