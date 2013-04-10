Нацсовет аннулировал лицензии семи телерадиокомпаний
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензии семи региональных телерадиокомпаний.
Такое решение регулятор принял на сегодняшнем заседании, сообщает «Телекритика».
Своими решениями Нацсовет удовлетворил заявки самих компаний.
Преимущественно языковеды и провайдеры просили аннулировать лицензию из-за отсутствия финансирования, проблем с проводным радио, прекращения деятельности и ликвидации предприятия.
В частности, лицензия аннулирована: в ООО ТРК «Кабельные телевизионные сети» (Александрия Кировоградской области), Волочиской редакции районного радиовещания (Волочиск Хмельницкой области), коммунальном предприятии «Акимовское телевидение и радио» (пгт Акимовка Запорожской области), «Редакции Барышевского районного радиовещания» (пгт Барышевка Киевской области), ООО «ТВ-альянс» (Мелитополь Запорожской области), ООО «ТРК «Альтернатива ТВ» (пгт Свесса Ямпольского района Сумской области) и ООО ТРК «Визана» (Иршава Закарпатской области).