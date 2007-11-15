British Petroleum нашла новые запасы газа в Азербайджане

Компания British Petroleum нашла новые запасы газа на месторождении Шах-Дениз, которое является самым крупным в Азербайджане. Насколько велики новые запасы, пока неизвестно, однако в британской компании их оценивают как "значительные". Об этом сообщает агентство AFP.

В BP также сообщили, что на разведку запасов месторождения уйдет несколько лет. Открытие дополнительных ресурсов произошло в то время, когда производство британской компании начало падать из-за отсутствия ресурсной базы.

Месторождение Шах-Дениз является шельфовым и считается одним из самых больших в мире. Общие запасы оценивались ранее в 1,2 триллиона кубометров природного газа и 249 миллионов тонн газового конденсата. Глубина моря в районе месторождения составляет около 600 метров.

Разработку месторождения возглавляет BP, однако в консорциум нефтедобывающих компаний, ведущих деятельность на Шах-Денизе, входят также дочка норвежской Statoil, российской Lukoil, турецкой корпорации Turkish Petroleum Overseas Company и нескольких других.

Лента.ру