Россия назвала условие, при котором цена на газ для Украины может быть 160 долл.

Украина и Россия согласовали принципы формирования цены на газ в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба Минтопэнерго Украины. "Согласование принципов формирования цены газа на среднесрочную перспективу завершено. Хозяйствующие субъекты приступили к подготовке соответствующих коммерческих контрактов", - говорится в сообщении.

Такие договоренности были достигнуты в четверг на встрече в Москве председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко.

Представители "Газпрома" заявляли, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашение о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. Среднеевропейская цена на газ может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

С 2006 года "Газпром" установил цену на газ для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубометров. Благодаря привлечению посредника - компании "Росукрэнерго", которая смешивает в трубе российский газ со среднеазиатским, цена на границе составила 95 долларов за тысячу кубометров. С 1 января 2007 года в связи с удорожанием туркменского газа цена для Украины поднялась до 130 долларов.