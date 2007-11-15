По всей Украине объявили штормовое предупреждение

На четверг и пятницу по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

По информации Гидрометцентра, 15-16 ноября погода стремительно ухудшится. Будут сильные осадки - снег, мокрый снег, на юге преимущественно дождь.

Ветер до 15-22 метров в секунду, на побережье морей - до 25 метров в секунду.

Синоптики призывают всех быть осторожными и внимательными.

Украинская правда