По всей Украине объявили штормовое предупреждение

12:25, 15 ноября 2007
Общество
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Ветер - до 25 метров в секунду

На четверг и пятницу по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

По информации Гидрометцентра, 15-16 ноября погода стремительно ухудшится. Будут сильные осадки - снег, мокрый снег, на юге преимущественно дождь.

Ветер до 15-22 метров в секунду, на побережье морей - до 25 метров в секунду.

Синоптики призывают всех быть осторожными и внимательными.

Украинская правда

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