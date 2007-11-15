По всей Украине объявили штормовое предупреждение
12:25, 15 ноября 2007Общество
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Ветер - до 25 метров в секунду
На четверг и пятницу по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.
По информации Гидрометцентра, 15-16 ноября погода стремительно ухудшится. Будут сильные осадки - снег, мокрый снег, на юге преимущественно дождь.
Ветер до 15-22 метров в секунду, на побережье морей - до 25 метров в секунду.
Синоптики призывают всех быть осторожными и внимательными.
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