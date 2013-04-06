В Одессе продолжают массово убивать собак, милиция молчит

В Одессе общественность обеспокоена отсутствием реакции милиции на факты массового истребления бездомных животных.

Как сообщили УНИАН в Одесском союзе защиты животных, только 5 апреля догхантеры отравили массу животных в различных районах города.

«Отравлены собаки на улице Гайдара (Малиновский район Одессы), где найдены 5 трупиков. Еще одну собаку в тяжелом состоянии привезли в ветклинику. Там заявили, что утром к ним в лечебницу позвонили неизвестные и предупредили, что будет массовое отравление животных…», - сообщили в организации.

Также массово отравлены бездомные собаки в поселке Хлебодарское, расположенном на въезде в Одессу.

«Совершено это с особым цинизмом: перед инцидентом по всему поселку были вывешены объявления с призывом не кормить собак. Затем их кто-то «накормил». Местные жители шокированы произошедшим, они требуют разобраться и наказать тех, кто убил такое количество безобидных животных. А вот выявить убийц будет сложно», - отметили в Одесском союзе защиты животных.

В организации заявляют, что предыдущие многочисленные обращения в милицию, как простых одесситов, так и официальных защитников животных, остаются практически безрезультатными. Например, известно, что в Аркадии промышляет психопат, который с особой жестокостью убивает и мучает животных. На днях в ветеринарной клинике прооперировали котенка, которого ранее обнаружили именно в Аркадии серьезно искалеченным – с вывернутыми ногами, заявили зоозащитники.