Эксперт: после повышения акциза подделывать бензин будет еще выгоднее

«Что касается повышения акциза на бензин, то тут правительству, в первую очередь, стоит навести порядок в области контроля качества топлива. Чем выше будут акцизы, тем выше будет цена, тем больше будет доля фальсификата на рынке. Подделывать топливо станет еще выгоднее, чем сегодня», - сказал С.Куюн.

«Уже сегодня само правительство говорит, что 20% рынка бензина находится в тени. Если повышать налоги, то теневой сегмент еще больше увеличится, следовательно, поступления в бюджет не пойдут. Ожидаемого увеличения уплаты налогов не состоится», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что между повышением акциза и ценой за литр топлива существует прямая зависимость.

«Что касается цен, то есть прямая зависимость - один евро в налогах, или в цене на топливо, это одна копейка на литре», - утверждает С.Куюн.

По мнению эксперта, для начала необходимо наводить порядок на рынке: четкий контроль качества и борьба с контрабандой.

«После этого можно поднимать налоги. Тогда и потребитель будет защищен, потому что он будет понимать, за что он платит. И казна почувствует приток новых налогов. А так они будут их повышать, условно говоря, было 20% в тени, а будет 30%. По сути, кто платил, тот и будет платить, а кто не платил, так те будут зарабатывать еще больше и пытаться расширить свою деятельность», - отметил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

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В марте 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец платит 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт примерно 1,5 кв. м или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.