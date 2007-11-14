Военный комитет Украина-НАТО согласовал план работы на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялись заседания Военного Комитета Евроатлантического партнерства и Военного комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Украину на этих представительских мероприятиях представлял начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

Во время заседания Военного комитета Евроатлантического партнерства начальники генеральных штабов вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО обсудили вопрос о текущем состоянии и перспективах имплементации ключевых инициатив Альянса. В частности, Концепции оперативных возможностей, Концепции штабных элементов партнерства и состояния реализации военных задач, которые были принятии на Рижском саммите глав государств и руководителей правительств стран-членов НАТО.

В ходе заседания Военного комитета Украина-НАТО подведены итоги выполнения мероприятий Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2007 год и проанализированы наиболее приоритетные задачи в контексте имплементации военных аспектов евроатлантической интеграции в 2008 году.

По результатам заседания был согласован Рабочий план Военного комитета Украина-НАТО на 2008 год. Так, в рамках имплементации мероприятий этого плана уже 10-14 декабря текущего года в штабе Стратегического командования НАТО по трансформации (г. Норфолк, США) запланировано провести штабные переговоры.

Сегодня же С.КИРИЧЕНКО провел ряд рабочих встреч.

Завтра он впервые примет участие в заседании Военного комитета Европейского Союза. Во время заседания С.КИРИЧЕНКО информирует своих коллег о состоянии и перспективах дальнейшего развития Вооруженных Сил Украины в контексте выполнения Государственной программы развития ВС Украины на 2006-2011 годы. Также будет обсуждаться вопрос усовершенствования форм и механизмов сотрудничества Генерального штаба ВС Украины с Военным штабом и Военным комитетом ЕС.