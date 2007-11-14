Милиция отказывается раследовать, кто снёс ворота в Печерской Лавре

Заместитель Генерального прокурора Украины – прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ направил письмо начальнику ГУ МВД Украины в городе Киеве с требованием принять меры относительно проведения надлежащей проверки и принять законное решение по факту повреждения архитектурной достопримечательности на территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, в связи с тем, что это преступление (ст. 298 УК Украины – уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) подследственный органам внутренних дел, прокуратура города Киева поручила провести проверку ГУ МВД Украины в городе Киеве.

По результатам данной проверки Печерским районным управлением милиции отказано в возбуждении уголовного дела, однако прокуратурой столицы отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в ходе проверки не исследованы обстоятельства возможной утраты архитектурной (исторической) ценности ворот из-за их повреждения, а также – относительно соответствия проведения реставрационных работ, как того требует Закон Украины “Об охране культурного наследия”. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято, учитывая только объяснение служителя Киево-Печерской лавры.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 октября на территории памятника всемирного значения, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, была разрушена одна из частей его архитектурного комплекса – ворота и ограда на въезде в Нижние пещеры Киево-Печерской лавры. Они были снесены по поручению духовенства Киево-Печерской лавры, расположенной на территории заповедника.

Киево-Печерская лавра - объект историко-культурного наследия Украины, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с соответствующими обязательствами государства.