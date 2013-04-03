В Украине увеличилось число случаев физической агрессии к журналистам

За последние четыре года в Украине количество случаев применения физической агрессии в отношении журналистов - избиение, запугивание, незаконные задержания, обыски, грабежи и уничтожение имущества и профессионального оборудования - возросло в шесть раз: с 31 случая в 2009 году до 180 случаев в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Независимого медиа-профсоюза Украины, об этом говорится в манифесте «За соблюдение в Украине прав человека и законности относительно прав журналистов, средств массовой информации, обеспечение права на свободный доступ к информации и свободу слова», направленному руководству Украины.

В частности, в манифесте отмечается, что за 2012 год количество нарушений прав журналистов, зафиксированных мониторинговой группой НМПУ, достигло 498 случаев.

«Даже на мероприятиях международного уровня (открытие 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов) в присутствии Президента Украины имело место применение грубой физической силы к журналистам», - отмечают авторы манифеста.

Они отмечают «перманентную бездеятельность и пренебрежение своими профессиональными обязанностями со стороны правоохранительных органов» при расследовании правонарушений и преступлений, совершенных против журналистов или СМИ, и четкую тенденцию несвязывания таких преступлений с профессиональной журналистской деятельностью и отказа возбуждать уголовные дела по статье 171 Уголовного кодекса. «Работники правоохранительных органов в подавляющем большинстве случаев только имитируют расследование нарушений прав журналистов», - отмечается в манифесте.

Авторы документа требуют от Президента Украины, Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины гарантировать в Украине соблюдение и практическую реализацию действующего законодательства, касающегося профессиональной журналистской деятельности и работы СМИ. Они также считают, что руководство Украины должно на собственным примере демонстрировать соблюдение принципа верховенства права и законности во взаимоотношениях с журналистами и СМИ.

От правоохранительных органов авторы манифеста требуют, в частности, брать под особый контроль все выявленные случаи противоправных деяний и преступлений, совершенных против журналистов и СМИ.

Как говорится в сообщении, 2 апреля Независимый медиа-профсоюз отправил текст манифеста с 383 подписями граждан Украины, России, Беларуси и других стран, собранными 22 – 28 марта во время проведения в Киеве Х Международного фестиваля документального кино по правам человека Docudays UA, Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, генеральному прокурору Виктору Пшонке, председателю Службы безопасности Украины Александру Якименко.