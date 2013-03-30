На киевском кладбище копая могилу, наткнулись на снаряд
17:15, 30 марта 2013Общество
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В Киеве на Лесном кладбище при подготовке места захоронения был найден минометный снаряд длиной 70 см времен Второй мировой войны.
Живые чуть не потревожили мертвых
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Согласно сообщению, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызванные работниками кладбища, вывезли снаряд с территории кладбища и обезвредили, никто не пострадал.
По словам директора ритуальной службы специализированного коммунального предприятия ”Спецкомбинат ПКБО” Дмитрия Ермолаева, это не первый случай выявления на Лесном кладбище последствий боевых действий при освобождении Киева.
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