На киевском кладбище копая могилу, наткнулись на снаряд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вызванные работниками кладбища, вывезли снаряд с территории кладбища и обезвредили, никто не пострадал.

По словам директора ритуальной службы специализированного коммунального предприятия ”Спецкомбинат ПКБО” Дмитрия Ермолаева, это не первый случай выявления на Лесном кладбище последствий боевых действий при освобождении Киева.