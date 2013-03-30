Сегодняшние киевские заторы оценили в 4 из 10

Движение транспорта в Киеве осуществляется с незначительными осложнениями, дорожные заторы оцениваются в 4 балла по 10-балльной шкале, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Согласно сообщению, усложнено движение в центре города по улицам Артема, Верхний Вал и Жилянская. Также из-за ДТП усложнено движение по проспекту Петра Григоренко, Чоколовскому бульвару и улицам Владимирская и Боженко.

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В соответствии с сообщением Киевской городской государственной администрации, общественный транспорт столицы работает стабильно, в настоящее время в столице на маршрутах общественного транспорта курсируют 182 автобуса, 260 троллейбусов, 173 трамвая. Общее количество автобусов, работающих в режиме маршрутных такси, составляет 600 единиц. Движение усложнено только на маршруте троллейбуса №35, который курсирует от станции метро «Дорогожичи» до ул. Ивашкевича.

Городская власть с целью предотвращения образования транспортных заторов просит киевлян воздержаться от поездок на собственном транспорте и, в случае необходимости поездки, пользоваться общественным в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на ближайшие дни.