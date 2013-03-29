Из-за завтрашнего снега в Киеве отменят сельскохозяйственные ярмарки
22:25, 29 марта 2013Общество
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В Киеве из-за ненастья отменены запланированные на завтра сельскохозяйственные ярмарки.
Сельскохозяйственные ярмарки отменили
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки, запланированные на 30 марта в Киеве, отменены.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Управление внутренней торговли и быта.Проведение ярмарок отменено в связи с неблагоприятными погодными условиями, отметили в КГГА.
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