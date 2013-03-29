Из-за завтрашнего снега в Киеве отменят сельскохозяйственные ярмарки

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки, запланированные на 30 марта в Киеве, отменены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Управление внутренней торговли и быта.

Проведение ярмарок отменено в связи с неблагоприятными погодными условиями, отметили в КГГА.