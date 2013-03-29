В Харькове украли оборудование для монтажа фонтанов
18:01, 29 марта 2013Общество
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В Харькове украли оборудование, необходимое для монтажа городских фонтанов.
Кража может сорвать запуск фонтанов в Харькове / Фото: В.С.Билецкий из Википедии
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора СКП «Харьковзеленстрой» Николая Блуда.
С места хранения украли 531 форсунку, то есть весь запас форсунок, необходимый для работы фонтанов.
Директор предприятия сообщил, что «Харьковзеленстрой» подал заявление в правоохранительные органы, на основании чего открыто уголовное дело и начато следствие.
Н.Блуд заявил, что эта кража может сорвать запуск фонтанов в Харькове.
Городская власть, отметили в пресс-службе, призывает виновных в краже вернуть оборудование в течение недели. В таком случае виновные могут избежать ответственности.
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