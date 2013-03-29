В Харькове украли оборудование для монтажа фонтанов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора СКП «Харьковзеленстрой» Николая Блуда.

С места хранения украли 531 форсунку, то есть весь запас форсунок, необходимый для работы фонтанов.

Директор предприятия сообщил, что «Харьковзеленстрой» подал заявление в правоохранительные органы, на основании чего открыто уголовное дело и начато следствие.

Н.Блуд заявил, что эта кража может сорвать запуск фонтанов в Харькове.

Городская власть, отметили в пресс-службе, призывает виновных в краже вернуть оборудование в течение недели. В таком случае виновные могут избежать ответственности.