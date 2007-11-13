Ющенко: Украина подписала протокол с Киргизией о вступлении в ВТО

Украина подписала двусторонний протокол с Киргизией о вступлении во Всемирную торговую организацию и до конца года должна получить членство в этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с активом Всеизраильского объединения выходцев из Украины и представителями украинской общины.

В частности, он отметил, что, подписав вчера финальный протокол с Киргизстаном, Украина решила вопрос вступления в ВТО.

«Таким образом, все процедурные моменты сняты», - сказал Президент, выразив уверенность, что на следующем Совете ВТО, который состоится 15-20 декабря, Украина официально будет принята в эту организацию.

***Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

В 2005-2006 годах Верховная Рада Украины приняла 38 законодательных актов, необходимых для вступления в ВТО.

31 мая ВР приняла последние 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО.