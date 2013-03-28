Эксперты считают, что украинцы привыкнут к безналичным расчетам

«У меня нет знакомых, которые ходят с пачками денег. Очевидно, что никто в быту не рассчитываются суммами даже близкими к 150 тысячам гривен. В будущем нужно будет опускать планку ниже этой суммы, как это делается во всем мире. Это с одной стороны, может затормозить спекулятивные операции, а также отмывание средств, поскольку будет четкая фиксация движения всех средств, и с другой – сократит объемы теневой экономики», - утверждает экономист, экс-глава группы советников главы НБУ Виктор Лисицкий, сообщает РБК-Украина.

При этом, по его убеждению, снижать сумму нужно по мере того, как население привыкнет к безналичке.

«150 тысяч – это больше мера предосторожности. Пусть украинцы в принципе привыкнут к безналичным расчетам, а дальше можно будет постепенно снижать», - добавил эксперт.

Доцент Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, кандидат экономических наук Надежда Цыганова отмечает, что в развитых странах доля наличных в денежной массе не превышает 5-6%.

«В развитых странах доля наличных в денежной массе не превышает 5-6% и имеет тенденцию к сокращению. Органы монетарного регулирования поддерживают развитие безналичных расчетов, в частности ограничивая суммы наличных платежей. Эти меры также применяются в системе финансового мониторинга отмывания «грязных денег» и уклонение от уплаты налогов », - резюмирует Цыганова.

Напомним, что в сентябре 2012 года Верховная Рада Украины разрешила НБУ ограничивать предельные расчеты наличными. В начале марта НБУ инициировал обсуждение, которое продолжиться до 8 апреля, проекта постановления «Про установление предельной суммы наличного расчета», где предусмотрено установление предельной суммы наличного расчета физической особы за товары, работы или услуги в размере 150 тысяч гривен.