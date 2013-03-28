В правительстве планируют утепление «хрущевок» и «брежневок»
14:12, 28 марта 2013Общество
1856
Многоэтажные жилые дома типичных серий, так называемые “хрущевки” и “брежневки”, необходимо комплексно термомодернизировать.
Вилкул: Многоэтажки типичных серий необходимо комплексно термомодернизировать/ Фото: san1993.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, отвечая на вопрос, каким образом правительство намерено модернизировать устаревший жилой фонд.
“Путь - это комплексное утепление. Качественная термомодернизация состоится только тогда, когда утеплена крыша, утеплен подвал, стены и энергосберегающие окна. Путь - это только термомодернизация”, - подчеркнул А.Вилкул.
По его словам, в вопросе модернизации устаревшего жилого фонда Украина будет использовать опыт Германии, Чехии и Словакии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter