Эксперты приравняли прошедший снегопад к стихийному бедствию

«Стихия была действительно аномальной, - отметил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов в ходе экспертного опроса Института Горшенина. - Это было чрезвычайное действо, тем более что оно происходило в марте, когда пришла и календарная, и астрономическая весна».

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что «подобного рода стихийные бедствия создают для любой, даже самой эффективной власти нерешаемые проблемы». С другой стороны, он положительно оценил создание оперативного Штаба в правительстве по ликвидации последствий стихии. «В сложившихся обстоятельствах не было другого выхода. Тут я не вижу никаких ошибок», - отметил эксперт.

В качестве успешного опыта борьбы с катаклизмом Игорь Жданов привел пример Львова, где власть «неплохо справилась со стихией»: «В тот день, когда был снегопад, там были очень большие проблемы. Остановился общественный транспорт, по крайней мере, частично, не разгребались улицы. Однако, спустя пару дней, улицы почистили и возобновили движение общественного транспорта по маршрутам».

Председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко также считает, что правительственному Штабу под руководством вице-премьер министра Украины Александра Вилкула удалось минимизировать негативные последствия стихийного бедствия: «Он (Александр Вилкул, - ред.) действительно сработал достаточно профессионально», - констатировал Кость Бондаренко. Однако, отметил политолог, назначение вице-премьера руководителем Штаба должно было произойти раньше: «Дорога ложка к обеду. Это назначение должно было состояться непосредственно, сразу. Не тогда, когда у людей уже возникла паника, а в первые же минуты катаклизма».

В то же время, народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ и региональной политики Владимир Вечерко считает, что правительство делало все от него зависящее в сложившейся ситуации и «нормально справилось с последствиями природного катаклизма». «Это действительно стихия. За один день никто бы не управился. Случись такое на западе – кричали бы караул всей страной», - заявил депутат.