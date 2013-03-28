В Киевском метро надеются, что худшее уже позади

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, из-за сложных погодных условий нагрузка на метро по перевозке пассажиров стремительно возросла.

Так, 26 марта Киевский метрополитен перевез 2 миллиона пассажиров, что на 200 тысяч больше, чем обычно в рабочие дни.

«Предприятие отработало минувшие сутки в напряженном режиме, однако должным образом справилось с интенсивными пассажиропотоками. Все станции и линии работали непрерывно, поезда двигались по графикам, а спрос пассажиров на средства оплаты проезда удовлетворялся в полном объеме», - говорится в сообщении.

На пересадочных узлах, которые в часы «пик» для метрополитена являются традиционно проблемными зонами, также наблюдался значительный пассажиропоток. Огромная нагрузка легла и на станцию «Вокзальная», которой за сутки воспользовалось больше всего пассажиров – 100 тысяч, отметили в пресс-службе.

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Чтобы уменьшить нагрузку на станцию «Вокзальная», КП «Киевский метрополитен» обратилось к КП «Киевпастранс» с просьбой организовать маршруты наземного транспорта для перевозки пассажиров от Центрального железнодорожного вокзала к станции метрополитена «Университет». Уже сегодня, 27 марта, такое автобусное сообщение было организовано. Киевский метрополитен с помощью средств громкого оповещения регулярно призывает киевлян и гостей столицы пользоваться данной услугой с 7 до 10 часов утра, говорится в сообщении.

Как подчеркивают в метрополитене, равномерное распределение пассажиропотоков между станциями метро с помощью наземного транспорта позволит Киевскому метро увеличить объемы перевозки и повысить культуру обслуживания пассажиров.