В Украине будет от 9° мороза до 15° тепла

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, восточных областях, в Крыму и Приазовье ожидается небольшой снег, на юге Крыма снег с дождем. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на побережье морей местами 3-5°тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге 6-9° тепла, в Карпатах 1-6° мороза, умеренный снег.

15 ноября синоптики Украинского Гидрометцентра ожидают сложные погодные условия. Утром и днем в Украине, начиная с западных и южных областей, снег, мокрый снег, местами кроме северных и восточных областей, сильные осадки. Температура ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях до 12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южных областях ночью 1-6° мороза (в Крыму около 0°), днем 4-9° тепла.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южной части местами 25 м/с.

16 ноября ожидается снег, мокрый снег, в южных, днем и в восточных областях дожди, в восточной половине местами сильные осадки; днем в северных и западных областях небольшой снег. Температура в южных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях 4-9° тепла. В Крыму местами сильные дожди; температура ночью 3-8° тепла; днем 10-15°. В Украине, кроме крайнего юга, местами метели, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южной и в восточной части местами 25 м/с.

17 ноября в южной части временами мокрый снег и дождь, в восточных областях преимущественно небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, в южных, в Донецкой и Луганской областях от 3° мороза до 3° тепла; днем около 0°, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-7° тепла, днем 6-12°.

18 ноября погода существенно не изменится.

В Киеве и области 14 ноября будет переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла, по области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

15 ноября ночью переменная облачность, без осадков, температура 4-9° мороза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Днем ожидается осложнение погодных условий: снег, мокрый снег, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели; дневная температура от 2° мороза до 3° тепла, ночная 0-5° мороза. На дорогах гололедица.

16 ноября ожидается небольшой снег, послабление ветра; температура днем от 2° мороза до 3° тепла, ночью 0-5° мороза. На дорогах гололедица.

17-18 ноября в Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.