Янукович прихватил с собой Рудьковского

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посещает пострадавшие в результате стихии районы Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Бердянске посетит подтопленые территории и полуразрушенную дамбу.

После этого он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий.

Сегодня же премьер-министр посетит Анапу (РФ), где проведет встречу с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ, на которой будет обсуждаться ход ликвидации последствий шторма в районе Керченского пролива.

В рабочей поездке премьер-министра сопровождают министр по охране окружающей среды Василий ДЖАРТЫ, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр ЖКХ Александр ПОПОВ.

Как сообщалось, 11 ноября в Запорожской области без электроснабжения осталось 284 населенных пункта, повреждены 1120 трансформаторных подстанций, 184 линии электропередач. В ряде населенных пунктов не работают линии телефонной связи. В результате стихии в Бердянске подтоплено более 600 домов.

Кроме того, 11 ноября от мощного шторма пострадали около двух десятков судов. Шесть из них затонули. В частности, В Керченском проливе раскололся пополам танкер «Волганефть139». В воду вылилось 1,3 тыс. тонн мазута.

Несколько моряков погибли, многие до сих числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция и сбор мазута в Керченском проливе осложнены плохой погодой.