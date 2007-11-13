Европарламент будет голосовать за нововведение для Украины

Европейский парламент во вторник будет голосовать относительно ратификации соглашений с Украиной о реадмиссии и упрощении визового режима. Впрочем, чтобы документы начали действовать, их должен утвердить еще украинский парламент, отмечает Немецкая волна.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает, в частности, сокращение списка документов, которые нужно будет предоставлять в консульские учреждения журналистам, бизнесменам, водителям-дальнобойщикам и близким родственникам украинцев, которые легально живут на территории ЕС. Последним, например, нужно будет предоставить лишь один письменный документ от приглашающей стороны. Никаких других подтверждений, приглашений или доказательств требовать не будут. Для родственников предусмотрены многократные визы сроком действия до 5 лет, которые будут выдавать бесплатно. Докладчик по этому вопросу – европарламентарий Барбара Кудрицка рекомендует комитету, который будет создан для мониторинга выполнения соглашений, пристально следить за тем, чтобы на пути украинских путешественников не возникали искусственные преграды. Она также советует исследовать результаты решения консульств некоторых стран предоставить право выдавать визы частным фирмам, в частности, выяснить, увеличились ли вследствие этого цены на визы. Барбара Кудрицка также отметила, что Еврокомиссия должна начать информационную кампанию для предоставления путешествующим больше информации о нововведении.