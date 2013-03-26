Украинские аграрии смогут получать дешевые кредиты от Земельного банка

А от этого, прежде всего, выиграют фермеры и малые и средние аграрные предприятия. Об этом заявил директор Департамента финансово-кредитной политики и бухгалтерского учета Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Сейчас более ста банков Украины кредитуют предприятия агропромышленного комплекса, преимущественно на краткосрочную перспективу на различных условиях и под разные проценты. Однако стоимость кредитов сегодня остается довольно высокой. Так, процентные ставки, под которые привлекались кредиты в 2012 году, в среднем по Украине, составили 22-24% годовых. Изменить ситуацию сможет Государственный земельный банк.

«Появление еще одного игрока на поле аграрного кредитования, думаю, ничего плохого не несет. Наоборот, появится возможность привлекать кредиты под более низкие процентные ставки, от чего в выигрыше останутся не только фермерские хозяйства, но и малые и средние предприятия агробизнеса», − подчеркнул директор Департамента.

Баграт Ахиджанов также отметил, что государственная программа по удешевлению кредитных ставок работает в Украине уже более 10 лет, однако комплексно вопросы не решает.

«Львиная доля государственных средств уходит на погашение кредитных ставок, которые ежегодно растут. Поэтому мы решили поддержать идею учреждения Земельного банка, который бы дал возможность аграриям получать кредиты под ставки не более 10% годовых», − отметил специалист.

По его мнению, работа финансового учреждения станет более эффективной, если сосредоточится на кредитовании отдельных отраслей сельского хозяйства, например, молочного скотоводства и т.д. Кроме того, по убеждению директора Департамента, кредиты необходимо предоставлять фермерам, которые начинают работать и нуждаются в финансовой помощи.