Прокуратура начала расследование против главы концерна Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

В сообщении отмечается, что этот руководитель “в результате злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц в период с 2003 по 2011 год предоставил разрешения на незаконное отчуждение 47 объектов недвижимости, чем государству нанесен ущерб на общую сумму более 28 млн грн”.

Сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 423, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.