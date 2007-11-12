Карпачева направила представителей в колонию, где погиб заключенный

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Нина КАРПАЧЕВА направила троих своих представителя в Славяносербскую исправительную колонию № 60, что в Луганской области, где во время вооруженного нападения на контролера был убит осужденный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного.

Как отмечается в сообщении, пострадавший контролер сейчас находится в больнице. По данному факту Уполномоченный по правам человека открыла производство относительно этого чрезвычайного происшествия.

На данное время в колонии отбывают наказание около 900 человек (в том числе 75 осужденных к пожизненному лишению свободы). Представители Уполномоченного по правам человека должны в первую очередь выяснить, каким образом стал возможным побег заключенных, каким путем попало к ним оружие и насколько серьезным является характер телесных повреждений (резанье вен), которые сами себе нанесли три десятка осужденных, отмечает пресс-служба Уполномоченного.

Также, по данным пресс-службы, в Славяносербской исправительной колонии № 60 проводят также проверку первый заместитель председателя Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний Николай ИЛЬТЯЙ и сотрудники Генеральной прокуратуры.