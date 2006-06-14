НБУ: гривня может стать полностью конвертируемой

Украинская гривня может стать полностью конвертируемой валютой уже в 2009 году. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО на пресс-конференции в рамках XI ежегодного международного форума «Рынок Капитала Украины- 2006» сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, А.САВЧЕНКО сказал: «Полная конвертируемость по перспективам, на наш взгляд, для Украины к 2009 году реальна. Но это если мы говорим о полной отмене ограничения движения капиталов».

При этом он отметил, что шаги по либерализации движения капитала Нацбанк будет проводить постепенно, используя при этом опыт других стран, в частности, опыт России.

А.САВЧЕНКО также подчеркнул, что в данном процессе возникает проблема не столько оттока капитала, сколько проблема курса, так как если гривня будет конвертируемой, то в Украину пойдет значительный объем иностранного капитала. А это, считает банкир, может привести к ревальвации гривни, что не на пользу украинским экспортерам и может негативно повлиять на конкурентоспособность украинской продукции.