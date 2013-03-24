Попов пророчит Киеву чрезвычайное положение еще минимум неделю

Правительство приняло решение оказать финансовую помощь Киеву для оплаты услуг некоммунальных предприятий, которые приобщились к ликвидации последствий ненастья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сегодня на брифинге.

По его словам, сейчас в городе на вывозе снега работает 50 грузовых автомобилей, но это количество предусматривается увеличить, подписав договора с большими некоммунальными предприятиями города.

«Мы сейчас работаем с предприятиями, организациями, которые имеют много техники. Правительство дало добро на привлечение государственных средств к оплате этих услуг. Поэтому у нас теперь есть возможности привлечь на оплатной основе, потому что до этого мы просто на патриотической основе работали с руководителями предприятий и организаций, и они давали нам возможность пополнить то, что есть в Киевавтодоре для вывоза снега», - сказал руководитель Киева.

Он отметил, что сейчас жизнедеятельность города обеспечена, хотя есть еще много недостатков по уборке улиц.

А.Попов сообщил, что постепенно в город запускаются большие фуры, которые везут продукты питания в столичные супермаркеты.

В городе, по словам председателя КГГА, до утра понедельника предусмотрено запустить для перевозки пассажиров 50 % автобусных маршрутов и 100 % трамвайных. С троллейбусами ситуация сложнее и на данный момент возобновлено лишь 5 маршрутов, но есть намерение до конца понедельника возобновить остальные маршруты, сказал градноначальник. А.Попов отметил, что сейчас на тех участках, где троллейбус запустить невозможно, в частности, на проспекте Победы, вводят крупногабаритные автобусы.

Он подчеркнул, что на селекторном совещании была поставлена задача перед городскими властями, чтобы следующая среда «не отличалась по уровню транспортного соединения и качества жизни от среды на прошлой неделе».

А.Попов заверил, что на сегодня все службы столицы, в частности и медицинская, а также объекты торговли работают стабильно. С сегодняшнего дня делается акцент на вывозе снега из города.

Глава КГГА прогнозирует, что чрезвычайное положение в Киеве, которое было объявлено в прошлую пятницу, продлится еще около недели.

«Чрезвычайное положение еще длится. И думаю, что еще как минимум неделя будет», - сказал А. Попов.