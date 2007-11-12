Ющенко призвал Януковича соблюдать ПДД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает высокопоставленных должностных лиц придерживаться правил дорожного движения, а Госавтоинспекцию - штрафовать их за нарушение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на межведомственном совещании относительно состояния дел в сфере безопасности дорожного движения.

По словам В.ЮЩЕНКО, от того, как ведет себя государственный служащий на дороге, зависит, сможет ли власть преодолеть негативные явления, присутствующие на украинских дорогах. «Убежден, что законопослушность начинается с того как ведет себя на дороге министр, президент, премьер-министр, начальник УВД», - сказал Президент, добавив, что правила должны быть одни для всех и высокопоставленные должностные лица должны уважать правила дорожного движения.

При этом В.ЮЩЕНКО призвал руководство УВД и ГАИ «продемонстрировать свою преданность закону и единым правилам для всех», продемонстрировать, что на дороге все равны. Президент считает, что без соответствующего сигнала со стороны руководства ГАИ и МВД этот вопрос не может сдвинуть с места рядовой состав милиции.