12 километров побережья Керченского пролива загрязнено нефтью

На побережье Керченского пролива после шторма и вызванных им аварий судов обнаружено загрязнение нефтепродуктами протяженностью 12 километров.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Краснодарского края.

Шторм в воскресенье стал причиной беспрецедентного чрезвычайного происшествия в Азовском и Черном морях - по данным МЧС, за один день затонули четыре судна, еще шесть сели на мель, получили повреждения два танкера, одна баржа находится в дрейфе. В результате кораблекрушений в воду попало около 6,8 тысячи тонн серы и около 1,3 тысячи тонн мазута.

"Визуально наблюдается у кромки водорослей загрязнение черного цвета с ярковыраженным запахом нефтепродуктов. Средняя ширина загрязнения - около двух метров, имеются факты гибели птиц, завязших в нефтепродуктах. Аналогичные выбросы нефтепродуктов обнаружены на косе Тузла и на косе Чушка. В районе поселка Ильич Темрюкского района обнаружено пятно мазута длиной 800 и шириной десять метров", - говорится в сообщении комиссии.