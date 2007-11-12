Ющенко считает, что в ГАИ работают бездари и непрофессионалы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство внутренних дел дать персональную оценку руководству Госавтоинспекции как центру так областей, на ближайший коллегии МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на межведомственном совещании относительно состояния дел в сфере безопасности дорожного движения в Украине.

«Я надеюсь, что по итогам сегодняшнего совещания в ближайшее время состоится коллегия МВД, на которой вы сами дадите оценку работе» руководства Госавтоинспекции, а также персональную оценку каждому руководителю ГАИ в области, сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что существующие проблемы во многом стали возможны из-за того, что высокие должностные лица не выполняют свои функции. По словам Президента, это касается, в первую очередь, руководства МВД и ГАИ и других структур, принадлежащих к этой сфере. «Нам нужно сменить часть людей, которые, как показывает время, не способны выполнять свои обязанности», - сказал он.

Острой проблемой, по мнению Президента, остается и проблема взяточничества, из-за которой уровень доверия к ГАИ у населения очень низкий. «Пока мы не найдем достойного милиционера, не поставим его на этот участок работы, пока мы не преодолеем этот позор – коррупцию, взяточничество, нам не справиться с этой задачей», - сказал Президент, добавив, что необходимо искать новых людей, которые смогут исправить ситуацию. Он навел статистику, согласно которой в этом году на дорогах погибло свыше 7 тыс. человек, а за 5 лет - 35 тысяч. «Это оценка вашей работы, вы работаете бездарно и не профессионально», - отметил В.ЮЩЕНКО. Наводя статистику по каждой области, В.ЮЩЕНКО обратился к руководителям областей с требованием дать объяснения. Это касалось вопросов фальсификации показателей, неисполнения решений судов и тому подобное. В.ЮЩЕНКО дал руководителям областных ГАИ 7 дней для того, чтобы они исправили существующие проблемы и передали соответствующие отчеты и.о. министра внутренних дел.