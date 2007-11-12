Ющенко хочет изменить правила игры на дороге

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подписать указ, направленный на повышение безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на межведомственном совещании о состоянии дел в сфере безопасности дорожного движения.

В.ЮЩЕНКО предложил в ходе совещания высказать предложения, призванные повысить безопасность движения. Он подчеркнул, что необходимо изменить правила игры, которые дадут возможность повысить безопасность движения. В частности он повторил свой тезис о необходимости усиления ответственности за нарушение дорожных правил, отметив, что штрафы в Украине одни из наименьших не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Он отметил, что в Украине в среднем штраф составляет до 40 евро, тогда как в России 360 евро, а в Польше - 1400 евро.

«С такой нормой ответственности мы справимся с таким злом?», - спросил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо выработать новую политику регистрации транспорта, в том числе и того, который приходит из-за границы. Также, по словам главы государства, необходимо повысить образовательный уровень граждан относительно этики поведения на дорогах, а также знание правил еще со школьного возраста. Важным вопросом, по словам главы государства, являются также шаги по преодолению взяточничества в МВД и ГАИ.