В Харькове милиционеры торговали «травкой», ловко обдирая наркодельцов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова и заместителя начальника управления СБУ в Харьковской области Виктора Коломийца.

По их сведениям, трое работников милиции предварительно подговорили своего знакомого продать наркотическое вещество канабис другому знакомому. После этого они без соответствующей санкции проникли в квартиру покупателя и, угрожая уголовной ответственностью, стали вымогать взятку в размере 24 тысяч гривень.

19 марта по получении части взятки в размере одна тысяча долларов и 4,3 тыс. грн работники Службы безопасности Украины вместе с работниками прокуратуры области задержали всех трех милиционеров.

Управление СБУ в Харьковской области уже передало в прокуратуру области материалы о противоправной деятельности работников милиции. Всем троим объявлено о подозрении в совершении преступления, правоохранителей обвиняют в превышении служебных полномочий, вымогании и получении взятки, незаконном сбыте наркотического вещества, нарушении неприкосновенности жилища. Все правонарушители задержаны, прокуратура Харьковской области направила в суд представление об избрании им меры пресечения свободы.