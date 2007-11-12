В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, согласно данным Гидрометеоцентра, на территории Крыма 12 ноября ожидается западный ветер скоростью 12 м/с, атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, влажность – 78%. Температура воздуха ночью 0+3 градуса, днем – 6–8 градусов тепла.

Местами пройдут дожди, на реках Крыма ожидается повышение уровня воды на 0,3-1 м над текущими отметками.