В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение
11:18, 12 ноября 2007Общество
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На реках ожидается повышение уровня воды
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 12 ноября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, согласно данным Гидрометеоцентра, на территории Крыма 12 ноября ожидается западный ветер скоростью 12 м/с, атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, влажность – 78%. Температура воздуха ночью 0+3 градуса, днем – 6–8 градусов тепла.
Местами пройдут дожди, на реках Крыма ожидается повышение уровня воды на 0,3-1 м над текущими отметками.
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