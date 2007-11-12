Стихия оставила без света почти 2000 домов в Киеве

В Киеве сегодня ночью из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение трех воздушных линий 110 кВ "Ирпень-Беличи", "Северная-Беличи" и "Северная-Ирпень". Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК "Киевэнерго", в результате без электроэнергии остались 824 многоэтажных дома и 1100 домов частного сектора, районные котельные "Беличи", "Н.Борщаговка", "Виноградарь", а также 19 котельных Жилтеплоэнерго.

В ходе оперативных переключений аварийными бригадами АК "Киевэнерго" в первую очередь возобновлено электроснабжение медицинско-лечебных заведений: Центр радиационной медицины, Центр трансплантации костного мозга и Онкоцентр. Возобновлено электроснабжение в 120 многоэтажных жилых домах. Работы по восстановлению ВЛ-110 кВ и подключению потребителей продолжаются по установленному регламенту.

Специально созданная комиссия выясняет причину аварийных отключений ВЛ-110 кВ. По предварительным данным, причиной отключений стали обрывы линий в результате налипания мокрого снега и падение деревьев из-за штормового ветра.