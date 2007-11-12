В УНИАН эксперты оценят вопрос ускорения перехода к контрактной армии

12 ноября в 13-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Ускорение перехода к контрактной армии: экспертная оценка стоимости вопроса”. Участники: генерал-лейтенант, бывший председатель Координационного совета при Президенте Украины по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих, работников милиции, таможенной службы и членов их семей, лидер ПП „Вітчизна" Вилен Мартиросян; полковник, бывший первый зам.начальника Главного финансово-экономического управления МО и главный консультант Администрации Президента Украины Петр Батман; судья Хозяйственного суда г. Киева, заслуж.юрист Украины Анатолий Шкурат; полковник, председатель Независимого профсоюза военнослужащих Украины Александр Лалак; полковник, бывший зам.председателя военной контрразведки СБУ Петр Широкоступ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.