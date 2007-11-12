Вблизи Севастополя спасатели ищут 15 членов экипажа затонувшего судна

В 11 час. 5 мин. 11 ноября в Черном море в районе Херсонесского маяка затонуло сухогрузное судно "Хаш-Измаил" (флаг Республики Грузия), перевозившее металлолом из порта Мариуполь в Сирию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, из 17 членов экипажа спасены 2 человека, которые доставлены больницу.

Поиски 15 членов экипажа продолжаются. Поиск осуществляет буксир "Сапфир" Севастопольского порта.